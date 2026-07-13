Контракт на поставку 100 самолётов Ту-214 для S7 оказался под угрозой срыва
Причины — неготовность завода модернизировать кабину и отсутствие субсидий.
Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолётов Ту-214 может быть сорван или сокращён до минимума. Как пишет «Ъ» со ссылкой на источники в авиапроме, главная проблема в том, что производитель — Казанский авиазавод — пока не может гарантировать модернизацию кабины под экипаж из двух человек вместо трёх, а также не фиксирует сроки улучшения лётно-технических характеристик и снижения простоев при обслуживании.
Ещё одно серьёзное препятствие — цена самолёта. Сейчас Ту-214 стоит почти 9 миллиардов рублей, и без государственной субсидии, которая бы снизила стоимость хотя бы на треть, массовые закупки теряют смысл. В S7 всё ещё надеются сохранить контракт, но эксперты предупреждают: чем дольше затягивается авансирование, тем ниже шансы завода выйти на полноценное серийное производство.
Ранее мы писали, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.