Общество
13 июля 13:30
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Контракт на поставку 100 самолётов Ту-214 для S7 оказался под угрозой срыва

Причины — неготовность завода модернизировать кабину и отсутствие субсидий.

Контракт на поставку 100 самолётов Ту-214 для S7 оказался под угрозой срыва

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолётов Ту-214 может быть сорван или сокращён до минимума. Как пишет «Ъ» со ссылкой на источники в авиапроме, главная проблема в том, что производитель — Казанский авиазавод — пока не может гарантировать модернизацию кабины под экипаж из двух человек вместо трёх, а также не фиксирует сроки улучшения лётно-технических характеристик и снижения простоев при обслуживании.

Ещё одно серьёзное препятствие — цена самолёта. Сейчас Ту-214 стоит почти 9 миллиардов рублей, и без государственной субсидии, которая бы снизила стоимость хотя бы на треть, массовые закупки теряют смысл. В S7 всё ещё надеются сохранить контракт, но эксперты предупреждают: чем дольше затягивается авансирование, тем ниже шансы завода выйти на полноценное серийное производство.

Ранее мы писали, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.