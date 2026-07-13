Причины — неготовность завода модернизировать кабину и отсутствие субсидий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Контракт авиакомпании S7 с Государственной транспортной лизинговой компанией на поставку до 100 самолётов Ту-214 может быть сорван или сокращён до минимума. Как пишет «Ъ» со ссылкой на источники в авиапроме, главная проблема в том, что производитель — Казанский авиазавод — пока не может гарантировать модернизацию кабины под экипаж из двух человек вместо трёх, а также не фиксирует сроки улучшения лётно-технических характеристик и снижения простоев при обслуживании.

Ещё одно серьёзное препятствие — цена самолёта. Сейчас Ту-214 стоит почти 9 миллиардов рублей, и без государственной субсидии, которая бы снизила стоимость хотя бы на треть, массовые закупки теряют смысл. В S7 всё ещё надеются сохранить контракт, но эксперты предупреждают: чем дольше затягивается авансирование, тем ниже шансы завода выйти на полноценное серийное производство.

Ранее мы писали, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.

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