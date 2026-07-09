Одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани
Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.
Государственная экспертиза дала положительное заключение в отношении проектов возведения новых корпусов для производства самолетов Ту-214. На территории предприятия «Туполев» планируется построить корпус для механической обработки, а также помещение агрегатной и окончательной сборки отечественного судна, которое относится к пассажирской авиации.
Застройщиком является сам «Туполев», а техзаказчиком — Главинвестстрой Татарстана. Заключение выдали специалисты Главного управления госэкспертизы.
Ранее сообщалось, что Республика Саха планирует закупить пять SJ-100 и три самолета Ту-214. Глава региона Айсен Николаев и гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха заключили контракт о партнерстве в развитии воздушного сообщения в Якутии, а также на Дальнем Востоке и в Арктике.
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