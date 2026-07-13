Работодатели в Казани начали чаще идти на уступки сотрудникам, готовым уволиться
При этом мужчины реже женщин получают желаемое после подобных угроз.
В столице республики компании и предприятия стали более лояльно относиться к сотрудникам, готовым покинуть рабочее место из-за невыгодных условий, — руководство чаще пересматривает зарплату и меняет график в соответствии с просьбами. Около 10 процентов сразу идут навстречу работникам, а 66 процентов предлагают компромиссы. Действительно увольняют требовательных специалистов только пять процентов работодателей, следует из данных опроса SuperJob.
Казанцы нередко прибегают к манипуляции с увольнением — таких оказалось 27 процентов. При этом мужчины чаще женщин угрожают сменой работы, но своего в большинстве случаев добиваются именно женщины. В целом желаемые условия получили 57 процентов сотрудников, использовавших этот прием.
Ранее сообщалось, что после прибытия на работу к своим обязанностям быстрее всего приступают специалисты с зарплатой от 150 тысяч. Более 21 процента сотрудников «раскачивается» от 10 до 30 минут, еще шесть процентов — до часа, а два процента отдыхают более часа после начала работы.
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