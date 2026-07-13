Общество
13 июля 14:08
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«Вечерняя Казань»

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Казанцам стали меньше предлагать к покупке новое жилье

За год показатели упали более чем на шесть процентов.

Казанцам стали меньше предлагать к покупке новое жилье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Столица Татарстана попала в топ-10 по предложениям квартир в новостройках. Всего в этом году было опубликовано 12,4 тысячи лотов. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года количество предложений сократилось на 6,1 процента. Но за полгода показатели выросли на 2,5 процента.

В целом в первой половине 2026 года в крупных российских городах на рынке новостроек продавалось 310 тысяч квартир — это меньше на 6,4 процента, чем год назад. Девелоперы не спешат выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов, пишет «Коммерсантъ».

Число предложений сократилось сильнее всего в Ростове-на-Дону — на 25,7 процента за год, до 18,2 тысячи лотов. В Челябинске сокращение составило 17,6 процента (до 10,3 тысячи), а в Краснодаре — 14,7 процента (до 42,4 тысячи).

Подобная динамика продиктована высокой ключевой ставкой, объясняет коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. А рынок пока сохраняет значительный объем накопленных остатков. За май 2026 года доля нераспроданного жилья в стране составила 69 процентов, говорится в исследовании «Наш.Дом.РФ».

Ранее сообщалось, что в Татарстане возвели более двух миллионов «квадратов» жилья. План выполнен на 72 процента. По программе социальной ипотеки из 108 домов общей площадью более 150 тысяч «квадратов» завершено строительство 34 зданий общей площадью свыше 90 тысяч «квадратов».

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