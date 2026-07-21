Пассажирка байка скончалась на месте.

Автор фото: Госавтоинспекция Татарстана

В Бавлинском районе 32-летний мотоциклист на Yamaha, предварительно, ехал на большой скорости и опрокинулся. Затем столкнулся с автомобилем Chery Tiggo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Погибла 28-летняя пассажирка мотоцикла. Она скончалась на месте от полученных травм. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мотоциклист скончался после ДТП с Audi в Казани. При этом оба участника аварии имели стаж вождения от десяти лет. Предварительно, мотоциклист на Honda ехал на большой скорости, не справился с управлением и выехал на встречку.

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