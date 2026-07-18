Происшествия
18 июля 08:59
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«Вечерняя Казань»

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Массированная атака дронов на Подмосковье привела к 26 пострадавшим

В Ногинске эвакуировали роддом, в Электростали дрон упал на склад.

Массированная атака дронов на Подмосковье привела к 26 пострадавшим

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Московская область ночью пережила мощный налёт беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону региона летело больше 370 дронов. Пострадали 26 взрослых, часть из них в тяжёлом состоянии.

В Ногинске после атаки вспыхнула нефтебаза. Из-за пожара пришлось срочно вывозить родильный дом — 22 рожениц и 7 новорождённых перевели в другие больницы. Также эвакуировали персонал и жителей соседней многоэтажки. В Электростали дрон рухнул прямо на склад, там пострадали 24 человека. Ещё двое — в Ногинске. Всем сейчас оказывают необходимую помощь.

На местах работают все оперативные службы, открытое горение тушат. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв держит ситуацию под контролем.

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