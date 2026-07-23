С марта следующего года часть субъектов в тестовом режиме ограничит продажу испарителей и жидкостей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Не исключено, что к 2032 году в России примут финальное решение по поводу продажи вейпов. Оно зависит от успешности проводимого в регионах эксперимента, объяснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Его слова приводит ТАСС.

Эксперимент проводится согласно закону, принятому Госдумой в июне. Согласно ему, с 1 марта следующего года по 1 марта 2032 года регионы по своему усмотрению смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

После вступления в силу закона спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что норма выработана с учетом позиции регионов, мнений россиян, медицинского и педагогического сообществ, экспертов.

Ранее мы писали, что россияне, которые курят вейпы, могут столкнуться с последствиями для здоровья через 15—20 лет. Онкологи считают, что электронные испарители — это не переход от сигарет к менее «вредным веществам», а подсаживание целого поколения на другой вид потребления никотина.

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