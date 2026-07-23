Общество
23 июля 15:30
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«Вечерняя Казань»

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На «Госуслугах» появятся лента публикаций и сообщества

Специалисты намерены внедрить собственную соцсеть.

На «Госуслугах» появятся лента публикаций и сообщества

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В стратегии развития «Госуслуг» до 2035 года говорится о внедрении новых функций. Например, создание платформы для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники.

В частности, на базе портала появится собственная соцсеть, где будут лента публикаций и тематические сообщества. Также делают семейные сервисы, доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению.

В числе идей агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, возможность создания собственных событий, приглашение друзей и единомышленников, получение персональных рекомендаций, система достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.

Ранее сообщалось, что с 1 августа налоговые уведомления начнут приходить автоматически на «Госуслугах». Непрочтение подобных сообщений не освободит от уплаты и не остановит начисление пеней.

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