На «Госуслугах» появятся лента публикаций и сообщества
Специалисты намерены внедрить собственную соцсеть.
В стратегии развития «Госуслуг» до 2035 года говорится о внедрении новых функций. Например, создание платформы для общения, повседневных сервисов и получения госуслуг. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники.
В частности, на базе портала появится собственная соцсеть, где будут лента публикаций и тематические сообщества. Также делают семейные сервисы, доверенные чаты для родственников, общий календарь событий и возможность оформлять госуслуги в интересах близких или по их поручению.
В числе идей агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий, возможность создания собственных событий, приглашение друзей и единомышленников, получение персональных рекомендаций, система достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.
Ранее сообщалось, что с 1 августа налоговые уведомления начнут приходить автоматически на «Госуслугах». Непрочтение подобных сообщений не освободит от уплаты и не остановит начисление пеней.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Девушка утверждала, что замужество — это бескорыстный шаг, однако бесплатно разговаривать с журналистами отказалась.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?