Общество
19 июля 18:42
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«Вечерняя Казань»

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С 1 августа налоговые уведомления начнут приходить автоматически на «Госуслугах»

Непрочтение подобных сообщений не освободит от уплаты и не остановит начисление пеней.

С 1 августа налоговые уведомления начнут приходить автоматически на «Госуслугах»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На «Госуслуги» с 1 августа этого года будут автоматически приходить уведомления о налогах. Особенно актуальной новая функция станет для предпринимателей. На данный момент для получения подобных сообщений необходимо предварительно подать специальное заявление, объяснил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Его слова приводит ТАСС.

Уведомления начнут приходить всем россиянам, которые имеют подтвержденный профиль на портале. Те, кто не пользуется сайтом, будут получать сообщения о налогах заказным письмом, как и ранее. На «Госуслугах» будут сразу указаны ИНН, суммы по каждому отчислению и итоговый счет, сроки, УИН и сальдо ЕНС.

Непрочтение подобных сообщений не освободит от уплаты и не остановит начисление пеней, предупредил Демин. Уведомление будет считаться полученным с момента размещения в личном кабинете.

Ранее сообщалось, что 77 процентов казанцев оплачивают ЖКУ, налоги и штрафы исключительно онлайн. Жители используют банковские приложения, СБП или Госуслуги, не беспокоясь из-за сбора данных государством о платежах.

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