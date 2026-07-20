Государственных праздников в последний летний месяц нет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В августе россиян, работающих по пятидневке, ждёт 21 рабочий день и десять выходных. Об этом РИА Новости напомнил доцент РУДН Станислав Копылов. Он уточнил, что государственных праздников в последний летний месяц нет, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.

Ранее мы писали, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.

Также сообщалось, что Минтруд выступил против закрепления выходного 31 декабря. По словам главы ведомства Антона Котякова, новый выходной внесет дисбаланс в рабочий график россиян.

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