Август принесёт россиянам 21 рабочий день и десять выходных
Государственных праздников в последний летний месяц нет.
В августе россиян, работающих по пятидневке, ждёт 21 рабочий день и десять выходных. Об этом РИА Новости напомнил доцент РУДН Станислав Копылов. Он уточнил, что государственных праздников в последний летний месяц нет, поэтому дополнительных дней отдыха не предусмотрено.
Ранее мы писали, что в Казани 1 августа перекроют улицы у Чаши из-за авиационного праздника. Под ограничения попадают обе стороны улицы Сибгата Хакима.
Также сообщалось, что Минтруд выступил против закрепления выходного 31 декабря. По словам главы ведомства Антона Котякова, новый выходной внесет дисбаланс в рабочий график россиян.
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