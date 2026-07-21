Впереди у пациента – месяц строгой диеты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Иногда поезда на самокате может закончиться тяжелыми травмами. Пример тому – история нижнекамского пациента, которой поделились в пресс-службе Минздрава Татарстана.

30-летний мужчина поступил в Нижнекамскую ЦРМБ с открытым двусторонним переломом нижней челюсти со смещением отломков. Во время 40-минутной операции, которую провел челюстно-лицевой хирург Владислав Слепов под общим наркозом, хирург выполнил остеосинтез нижней челюсти с применением титановой минипластины Conmet и наложил снаружи косметический шов.

- Сложность была именно в том, что имели место множественные отломки со смещением. Это потребовало особой скрупулезности, чтобы сопоставить все фрагменты идеально точно. Важно было не просто собрать кость, а сохранить прикус, симметрию лица и все функции, - поделился он.

Пациента, которого ждет месяц строгой диеты для исключения нагрузки на челюсть, уже выписали. А врачи просят татарстанцев быть предельно аккуратными при поездке на самокатах, велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности.

Ранее хирурги Татарстана помогли женщине похудеть на 75 килограмм и родить ребенка. Всего в республике ожирением страдают более 70 тысяч жителей.

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