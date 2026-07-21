Малышку уже можно увидеть в вольере.

Автор фото: казанский зооботсад

В исторической части казанского зооботсада пополнение. У пары гуанако Лунтика и Лучи появился на свет детёныш. Роды прошли прямо днём в открытом вольере, посетители могли наблюдать за процессом.

Сотрудники говорят, что новорождённая чувствует себя отлично: уверенно стоит на ногах, изучает территорию и держится рядом с матерью. Вес малышки — около 20 килограммов. Имени у неё пока нет, и зооботсад объявил конкурс среди посетителей. По традиции семьи, имя должно начинаться на букву «Л». Предложить свой вариант можно до 26 июля.

Гуанако — дикие родственники лам и альпак, в природе живут высоко в Андах. Это очень выносливые животные, способные разгоняться до 56 километров в час.

Ранее мы писали, что в казанском зоопарке слонята из Лаоса выучили четыре команды. Ежедневно Сахар и Удача занимаются с двумя киперами.

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