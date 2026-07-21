Жители Казани могут выбрать имя для новорожденного малыша гуанако
Малышку уже можно увидеть в вольере.
В исторической части казанского зооботсада пополнение. У пары гуанако Лунтика и Лучи появился на свет детёныш. Роды прошли прямо днём в открытом вольере, посетители могли наблюдать за процессом.
Сотрудники говорят, что новорождённая чувствует себя отлично: уверенно стоит на ногах, изучает территорию и держится рядом с матерью. Вес малышки — около 20 килограммов. Имени у неё пока нет, и зооботсад объявил конкурс среди посетителей. По традиции семьи, имя должно начинаться на букву «Л». Предложить свой вариант можно до 26 июля.
Гуанако — дикие родственники лам и альпак, в природе живут высоко в Андах. Это очень выносливые животные, способные разгоняться до 56 километров в час.
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