Общество
21 июля 14:39
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Дилия Мингазова

Журналист

Минниханов - патриарху Кириллу: «Каждое ваше пребывание — историческое событие»

Православие и ислам могут спасти этот мир, согласился раис Татарстана со словами Святейшего.

Минниханов - патриарху Кириллу: «Каждое ваше пребывание — историческое событие»

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в казанском Богородицком мужском монастыре.

- Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником. Каждое ваше пребывание в нашей республике, в нашей столице — это историческое событие. Десять лет назад вместе с вами заложили храм Казанской иконы. Пять лет назад мы её открыли, - отметил Минниханов.

По словам главы региона, все жители республики, не только православные, но и все остальные, живут в дружбе благодаря политике патриарха. Например, Святейший участвовал в форуме «Россия — Исламский мир», где «очень глубоко выразился, что православие и ислам могут спасти этот мир».

Ранее мы писали, что в крестном ходе в столице республики 21 июля приняли участие свыше 7 тысяч человек. Верующих прошли в честь явления Казанской иконы Божией Матери.

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