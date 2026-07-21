Минниханов - патриарху Кириллу: «Каждое ваше пребывание — историческое событие»
Православие и ислам могут спасти этот мир, согласился раис Татарстана со словами Святейшего.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в казанском Богородицком мужском монастыре.
- Хочу всех поздравить с сегодняшним праздником. Каждое ваше пребывание в нашей республике, в нашей столице — это историческое событие. Десять лет назад вместе с вами заложили храм Казанской иконы. Пять лет назад мы её открыли, - отметил Минниханов.
По словам главы региона, все жители республики, не только православные, но и все остальные, живут в дружбе благодаря политике патриарха. Например, Святейший участвовал в форуме «Россия — Исламский мир», где «очень глубоко выразился, что православие и ислам могут спасти этот мир».
Ранее мы писали, что в крестном ходе в столице республики 21 июля приняли участие свыше 7 тысяч человек. Верующих прошли в честь явления Казанской иконы Божией Матери.
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