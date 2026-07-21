Россиянам рассказали о вакцинах, продлевающих жизнь
Прививки замедляют процессы старения.
Вакцины против пневмококка и гриппа могут снизить риски заражения, а также продлить жизнь пожилым людям. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Ее слова приводят РИА Новости.
Вакцины замедляют процессы старения: любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, которое приближает старость. Раньше о вакцинах не думали в таком ключе, подчеркнула врач. Но теперь вакцинация является геропротекцией.
Ранее сообщалось, что испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Прототип уже показал себя эффективным и безопасным. Разработкой занимается Институт иммунологии ФМБА.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?