Общество
21 июля 17:00
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам рассказали о вакцинах, продлевающих жизнь

Прививки замедляют процессы старения.

Россиянам рассказали о вакцинах, продлевающих жизнь

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вакцины против пневмококка и гриппа могут снизить риски заражения, а также продлить жизнь пожилым людям. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Ее слова приводят РИА Новости.

Вакцины замедляют процессы старения: любой инфекционный процесс - это синдром воспаления, которое приближает старость. Раньше о вакцинах не думали в таком ключе, подчеркнула врач. Но теперь вакцинация является геропротекцией.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году. Прототип уже показал себя эффективным и безопасным. Разработкой занимается Институт иммунологии ФМБА.

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