Верующих прошли в честь явления Казанской иконы Божией Матери.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери прошел в татарстанской столице. Шествие стартовало в Благовещенском соборе Казанского кремля, где совершалось молебное пение Пресвятой Богородице, и завершилось в Казанском Богородицком монастыре, на месте обретения главной святыни Казанского края. Об этом рассказали в Татарстанской митрополии.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Молебен Божией Матери в Благовещенском соборе возглавил митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн. В самом шествии также приняли участие священнослужители Казанской епархии, верующие казанцы и паломники из разных регионов России — всего более семи тысяч человек.

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