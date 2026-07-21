В поликлинике №18 казанцы часами сидят в очереди для замены водительских прав
На всю больницу работает только один психиатр и нарколог.
В казанской поликлинике №18 очередь растянулась на весь коридор. Посетителям приходится ждать по пять-шесть часов, чтобы получить справки для продления водительских прав. Об этом сообщают подписчики «Вечерней Казани».
Посетители считают, что такой огромный поток хлынул из-за того, что у людей, которым во время пандемии продлили права, срок недавно закончился. Речь идет о тех, кто получил документы в 2013 году. К ним прибавились водители, которые получили права в 2016 году, и те, кто только сейчас собирает документы, и им тоже нужно пройти медосмотр.
Ранее сообщалось, что закон, согласно которому одновременно применялось двойное наказание для автомобилистов за одно правонарушение, с 1 июля отменен. Действующее двойное наказание за одно и то же правонарушение - штраф и лишение водительского удостоверения - порождало «правовую неопределенность» и оказывало чрезмерное давление на россиян.
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