Общество
21 июля 17:19
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«Вечерняя Казань»

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Святейший Патриарх Кирилл покинул Казань

В аэропорту его проводил Рустам Минниханов.

Святейший Патриарх Кирилл покинул Казань

Автор фото: tatarstan.ru

Закончился Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Казань. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В аэропорту его проводили раис Татарстана Рустам Минниханов, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Напомним, Патриарх Кирилл посетил в Казани Петропавловский собор, ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ. Также Святейший освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая и провел торжественную литургию.

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