Святейший также проведет торжественную литургию.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В Казанский Богородицкий мужской монастырь прибыл святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он провел великое освящение отреставрированного храма в честь Тульского образа святителя Николая.

Крестный ход в честь 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери начался в городе в 7:30 утра. Верующие прошли от Благовещенского собора в Казанском Кремле до Богородицкого мужского монастыря.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Следом чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесли в возрождённый храм в честь Тульского образа святителя Николая. Здесь чудотворный образ приняли первыми, в 1579 году.

Великое освящение отреставрированного храма в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца совершил патриарх Кирилл. Затем Предстоятель Церкви совершил в новоосвященном храме первую Литургию. Также он проведет торжественную литургию.

Как рассказали представители храма, верующие совершают божественные литургии каждый день. Обычно этому посвящают воскресный день. Сегодня на месте собрались сотни православных. Среди них и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко, глава Нижнекамска Радмир Беляев и глава ОКН республики Иван Гущин.

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