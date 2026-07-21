Патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая
Святейший также проведет торжественную литургию.
В Казанский Богородицкий мужской монастырь прибыл святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он провел великое освящение отреставрированного храма в честь Тульского образа святителя Николая.
Крестный ход в честь 447-летия обретения Казанской иконы Божией Матери начался в городе в 7:30 утра. Верующие прошли от Благовещенского собора в Казанском Кремле до Богородицкого мужского монастыря.
Следом чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесли в возрождённый храм в честь Тульского образа святителя Николая. Здесь чудотворный образ приняли первыми, в 1579 году.
Великое освящение отреставрированного храма в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца совершил патриарх Кирилл. Затем Предстоятель Церкви совершил в новоосвященном храме первую Литургию. Также он проведет торжественную литургию.
Как рассказали представители храма, верующие совершают божественные литургии каждый день. Обычно этому посвящают воскресный день. Сегодня на месте собрались сотни православных. Среди них и заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко, глава Нижнекамска Радмир Беляев и глава ОКН республики Иван Гущин.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Виновник, оказавшийся постоянным клиентом сервиса, выстрелил в сотрудника сервиса из травматического оружия.
Продавец пытался затянуть процесс дополнительными экспертизами, однако коллегия постановила отменить сделку и выселить пенсионерку из квартиры.
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?