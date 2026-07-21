Автомобилисты и будущие водители проводят в коридорах по шесть часов ради получения необходимой справки.

Автор фото: ИД «Вечерняя Казань»

Большое число обращений за справкой для ГАИ в казанские медучреждения связано с недавней отменой автоматического продления водительских прав. Из-за этого единовременно пройти медосвидетельствование понадобилось водителям, которым нужно заменить права, и тем, кто не менял их в последние три года. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Оформление медицинских справок для ГАИ – платная услуга, доступная в других поликлиниках Казани. Система единого окна функционирует в 20-й и 21-й поликлиниках города. Данные услуги также оказываются в частных медицинских центрах», — пояснили в ведомстве.

Многочасовые очереди возникают в том числе на прием к наркологу и психиатру — как объяснили в Минздраве, отдельно справку от этих врачей можно получить в соответствующих подразделениях Республиканской клинической психиатрической больницы и Республиканского наркологического диспансера.

Ранее мы писали, что в казанской поликлинике №18 очередь растянулась на весь коридор. Жители столицы республики проводят по пять-шесть часов в медучреждении с целью получить справку для замены водительских прав. Читатели рассказали, что на всю больницу работают только один психиатр и нарколог.

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