В Минздраве объяснили причину очередей на замену прав в поликлинике №18 в Казани
Автомобилисты и будущие водители проводят в коридорах по шесть часов ради получения необходимой справки.
Большое число обращений за справкой для ГАИ в казанские медучреждения связано с недавней отменой автоматического продления водительских прав. Из-за этого единовременно пройти медосвидетельствование понадобилось водителям, которым нужно заменить права, и тем, кто не менял их в последние три года. Об этом «Вечерней Казани» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.
«Оформление медицинских справок для ГАИ – платная услуга, доступная в других поликлиниках Казани. Система единого окна функционирует в 20-й и 21-й поликлиниках города. Данные услуги также оказываются в частных медицинских центрах», — пояснили в ведомстве.
Многочасовые очереди возникают в том числе на прием к наркологу и психиатру — как объяснили в Минздраве, отдельно справку от этих врачей можно получить в соответствующих подразделениях Республиканской клинической психиатрической больницы и Республиканского наркологического диспансера.
Ранее мы писали, что в казанской поликлинике №18 очередь растянулась на весь коридор. Жители столицы республики проводят по пять-шесть часов в медучреждении с целью получить справку для замены водительских прав. Читатели рассказали, что на всю больницу работают только один психиатр и нарколог.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
У жителей есть возможность приобрести MG MGA 1962 года, MINI Cooper Cabrio и Ford Mustang.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?