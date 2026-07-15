Ежедневно Сахар и Удача занимаются с двумя киперами.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Привезенные из Лаоса молодые самки слонов Сахар и Удача постепенно привыкают к новому дому в зооботсаду Казани. Каждый день с ними занимаются два кипера, которые уже научили слонят подавать праву и левую ноги, вставать боком, подходить к работникам и открывать рот для осмотра. Выученные команды помогают животным без стресса проходить все осмотры врачей и необходимые процедуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

У слонов уже появляется свой распорядок дня. Каждые два часа они принимают пищу, а с утра находятся в стойлах, поскольку их вольер приводят в порядок. Именно поэтому в первой половине дня посетители не всегда могут увидеть новых обитателей.

На данный момент Сахар и Удача живут в крытом зимнем вольере. Их сосед, слон Филимон, проводит время на уличной площадке. Молодые слонята имеют доступ к внутренним помещениям, но выходят гулять они только по своему желанию.

Напомним, что новых обитателей привезли в подарок президенту России Владимиру Путину в честь 65-летия установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией. Во время саммита АСЕАН их проведали раис Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Лаоса Сонсац Сипхандон. Девочкам четыре и пять лет.

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