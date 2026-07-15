Общество
15 июля 15:56
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«Вечерняя Казань»

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Разница в стоимости жизни между Казанью и Москвой составила 29%

Продукты в столице России стоят на 20 процентов дороже, а цены в ресторанах — почти наполовину.

Разница в стоимости жизни между Казанью и Москвой составила 29%

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Без учета расходов на аренду квартиры стоимость жизни в Казани оказалась на 29,3 процента ниже, чем в Москве. Самый большой разрыв наблюдается в ценах на еду в ресторанах и кафе — свыше 45 процентов. С учетом аренды разница в стоимости жизни составляет 56,3 процента, подсчитали аналитики портала Numbeo.

Продукты в столице России в среднем дороже на 19,6 процента. При этом отдельные категории товаров там оказались дешевле, а именно апельсины (-17,4 процента) и салат (-2,1 процента). Однако нужно учитывать, что и покупательная способность у жителей Москвы больше на 22,9 процента.

По данным аналитики, снять однокомнатную квартиру в центре Москвы можно за 120 тысяч рублей, а в Казани — за 51 тысячу рублей (меньше на 135 процентов). «Однушка» на окраине столицы России обойдется в 63 тысячи рублей, а в столице Татарстана — 29,6 тысячи рублей (разница в 113 процентов). Разрыв между ценами на трехкомнатные квартиры также достигает 100—200 процентов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане планируют реализовать арендное жилье от государства и застройщиков. Инициатива может стать актуальной на фоне ужесточения правил оформления семейной ипотеки.

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