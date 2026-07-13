На фоне возможного ужесточения правил оформления семейной ипотеки жители все чаще обращаются к съему.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В регионах России уже действует механизм аренды жилья от застройщика, о введении которого задумались и власти Татарстана. Этот вопрос замглавы Минстроя республики Ильшат Гимаев обсудил со специалистами государственного финансового института развития «Дом.РФ», который уже реализует подобную инициативу в 22 субъектах страны. Об этом сообщает РБК.

Дом.РФ готов выкупить готовые дома от застройщиков для использования их в рынке аренды. Представители организации во время визита посетили арендные дома Иннополиса и уже поговорили с девелоперами республики.

По словам замминистра строительства, подобный подход к государственной аренде позволит высвободить средства для застройщиков. Более того, это один из способов борьбы с серым рынком съема. ФНС активно предпринимает меры против хозяев, которые избегают уплаты налогов — теперь им необходимо регистрироваться в официальном реестре.

Ранее сообщалось, что Казань попала в топ-10 городов с самой дорогостоящей арендой квартир, несмотря на то что за первые шесть месяцев стоимость снизилась на 3,3 процента. Однокомнатное жилье обойдется более чем в 30 тысяч рублей в месяц.

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