Общество
13 июля 21:48
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

За главный приз в шоу «Большой куш» вышли бороться две уроженки Татарстана

Одна из них, Альбина Кабалина, уже покинула проект.

За главный приз в шоу «Большой куш» вышли бороться две уроженки Татарстана

Автор фото: ТНТ

В минувшее воскресенье на ТНТ прошла премьера второго сезона масштабного приключенческого реалити «Большой куш». В нем за главный приз вышли бороться сразу две уроженки Набережных Челнов. Это телеведущая, посол Игр стран БРИКС, мисс Казань - 2017 Камиля Харисова в паре с хоккеистом Петром Карповым, и актриса театра и кино, педагог Альбина Кабалина в паре с блогером Александром Арзановым.

Правила игры таковы: каждая пара получает по чемодану. В одном из них - 10 миллионов, десять пустые, а в двенадцатом - черная метка, означающая билет на вылет. Пара должны выбрать правильный чемодан и остаться на проекте.  

Альбина уже участвовала  в шоу «Звезды в джунглях». Камиля в прошлом году снималась в первом сезоне «Мастера игры».  

По итогам турнирной таблицы пара Альбины Кабалиной и Александра Арзанова оказалась в числе аутсайдеров, а Камиля Харисова и Петр Карпов - в середине таблицы. Но после обмена чемоданами обладателями «черных меток» стали сразу две пары, в том числе Альбина и Александр. После очередного испытания они вынуждены были покинуть шоу.  

Перед уходом Альбина пожелала победы Камиле и Петру: «Алга, только алга!».  

Кто следующим отправится домой, зрители узнают в следующее воскресенье в 18:30 на ТНТ.

Ранее сообщалось, что тренд «бежевых мам» в России представляет опасность для нервной системы детей. Отказ от ярких цветов способствует развитию искаженного представления о реальных оттенках, заявили в Минпросвещения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.