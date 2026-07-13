Одна из них, Альбина Кабалина, уже покинула проект.

Автор фото: ТНТ

В минувшее воскресенье на ТНТ прошла премьера второго сезона масштабного приключенческого реалити «Большой куш». В нем за главный приз вышли бороться сразу две уроженки Набережных Челнов. Это телеведущая, посол Игр стран БРИКС, мисс Казань - 2017 Камиля Харисова в паре с хоккеистом Петром Карповым, и актриса театра и кино, педагог Альбина Кабалина в паре с блогером Александром Арзановым.

Правила игры таковы: каждая пара получает по чемодану. В одном из них - 10 миллионов, десять пустые, а в двенадцатом - черная метка, означающая билет на вылет. Пара должны выбрать правильный чемодан и остаться на проекте.

Альбина уже участвовала в шоу «Звезды в джунглях». Камиля в прошлом году снималась в первом сезоне «Мастера игры».

По итогам турнирной таблицы пара Альбины Кабалиной и Александра Арзанова оказалась в числе аутсайдеров, а Камиля Харисова и Петр Карпов - в середине таблицы. Но после обмена чемоданами обладателями «черных меток» стали сразу две пары, в том числе Альбина и Александр. После очередного испытания они вынуждены были покинуть шоу.

Перед уходом Альбина пожелала победы Камиле и Петру: «Алга, только алга!».

Кто следующим отправится домой, зрители узнают в следующее воскресенье в 18:30 на ТНТ.

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