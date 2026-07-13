Отказ от ярких цветов способствует развитию искаженного представления о реальных оттенках, заявили в Минпросвещения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2020-х годах среди матерей начала распространяться тенденция отказа от ярких цветов в одежде, интерьере и обучающих материалах для детей. Таких мам начали называть «бежевыми», однако их желание избавить детей от перегрузки нервной системы наоборот мешает полноценному развитию младенца, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

Базовые цвета малыши начинают различать с 20-го дня жизни, и их разнообразие в окружающей среде напрямую связано с развитием речи и мышления. Дети, которые занимались с черно-белыми картинками, часто искаженно воспринимают реальные оттенки, поэтому правильная цветопередача в обучающих материал является важным аспектом.

При этом перенасыщение искусственными яркими оттенками наоборот приводит к снижению концентрации и раздражению. Цвет должен помогать младенцу структурировать мир, а не вызывать стресс, подчеркнули в ведомстве.

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