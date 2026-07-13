Общество
13 июля 18:34
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Тренд «бежевых мам» в России представляет опасность для нервной системы детей

Отказ от ярких цветов способствует развитию искаженного представления о реальных оттенках, заявили в Минпросвещения.

Тренд «бежевых мам» в России представляет опасность для нервной системы детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2020-х годах среди матерей начала распространяться тенденция отказа от ярких цветов в одежде, интерьере и обучающих материалах для детей. Таких мам начали называть «бежевыми», однако их желание избавить детей от перегрузки нервной системы наоборот мешает полноценному развитию младенца, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Минпросвещения.

Базовые цвета малыши начинают различать с 20-го дня жизни, и их разнообразие в окружающей среде напрямую связано с развитием речи и мышления. Дети, которые занимались с черно-белыми картинками, часто искаженно воспринимают реальные оттенки, поэтому правильная цветопередача в обучающих материал является важным аспектом.

При этом перенасыщение искусственными яркими оттенками наоборот приводит к снижению концентрации и раздражению. Цвет должен помогать младенцу структурировать мир, а не вызывать стресс, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиянам объяснили, можно ли приводить ребенка с собой на работу. Оказалось, в большинстве случаев это не запрещено, однако работодатель самостоятельно может ввести такое ограничение.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.