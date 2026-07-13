Общество
13 июля 21:19
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«Вечерняя Казань»

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Евросоюз ввел санкции против VK и ИТ-компании с филиалом в Казани

Всего в обновленный список попали девять физлиц и четыре организации из России.

Евросоюз ввел санкции против VK и ИТ-компании с филиалом в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

ООО «Коммуникационная платформа», разработавшая мессенджер «Макс», оказалась под санкциями Евросоюза из-за интеграции приложения с «Госуслугами» и возможностей для сбора персональной информации. Компания является дочерней организацией VK, которая также попала «в немилость». Причиной такого решения называют сотрудничество с государством, а именно предоставление информации о пользователях, публикующий запрещенный российскими законами контент. Полный список, состоящий из девяти физлиц и четырех юрлиц, опубликован на официальном портале Евросоюза.

В перечень также попал ML.Cloud — казанский сестринский филиал российской ИТ-компании и хостинг-провайдера из Санкт-Петербурга Media Land LLC. В Евросоюзе считают, что материнская компания обеспечила проведение крупномасштабных кибератак, которые представляют внешнюю угрозу и оказывают негативное влияние на государств-членов союза. В документе говорится, что Media Land LLC способствовала проведению операций хакерских группировок LockBit, EvilCorp и BlackBasta. ML.Cloud, в свою очередь, обеспечивала техническую поддержку перечисленных действий.

Ранее в Apple объяснили, что приложения холдинга VK были удалены из App Store утром 25 июня ради «соблюдения санкционных правил». Какие конкретно санкции имелись в виду, не уточнялось. Из магазина сервисов пропали «Дзен», «VK Видео» и ряд других приложений.

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