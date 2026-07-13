Скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане, в том числе в Казани, ожидается ухудшение погоды. 14 июля прогнозируются сильные дожди, ливни, грозы, град, а скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Жителям рекомендовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не стоит оставлять детей без присмотра, а также нужно помогать пожилым и больным людям.

Ранее сообщалось, что на Европу надвигается новая волна экстремальной жары. Хотя нынешняя волна будет чуть слабее той, что ударила по Западной Европе в конце июня, она всё равно остаётся статистически исключительным явлением.

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