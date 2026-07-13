Климатолог предупредил о новой волне жары в Европе и европейской части России
Горячий воздух накроет также Скандинавию, Прибалтику и Польшу.
На Европу надвигается новая волна экстремальной жары, и на этот раз сильнее всего достанется европейской части России. Об этом РИА Новости рассказал климатолог Камерино Массимилиано. По его словам, хотя нынешняя волна будет чуть слабее той, что ударила по Западной Европе в конце июня, она всё равно остаётся статистически исключительным явлением.
Главное отличие — траектория. Если в прошлый раз раскалённый воздух шёл из Алжира в сторону западной Скандинавии, то теперь поток направится из Магриба на северо-восток. Помимо западных регионов России, серьёзный удар придётся на Скандинавию, страны Балтии и Польшу.
Ранее мы писали, что общественный транспорт испытывает казанцев жарой. Каждое лето жители вынуждены сидеть в салонах душных автобусов, троллейбусов и трамваев. Более того – даже в самую жару водители держат печки горячими. Зачем они так поступают с нами?
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