Подача заявления без проверки документов может привести к снижению пенсии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые пенсионеры, у которых большой стаж, но маленькая пенсия, пытаются увеличить выплаты через перерасчёт по 60 месяцам работы. Но такой шаг без подготовки может сыграть против них. Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что многие подают заявления «вслепую», не проверив документы и не убедившись в выгоде. В итоге пенсия может не вырасти, а уменьшиться.

Эксперт напомнила, что Соцфонд делает перерасчёт только при наличии оснований, и если новый вариант оказывается менее выгодным, выплата остаётся прежней. Но сам факт подачи заявления всё равно создаёт риск. Иванова-Швец советует перед обращением внимательно проверить все документы и обязательно проконсультироваться в отделении Социального фонда.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии проиндексируют дважды. Перерасчет страховых выплат произойдет 1 февраля и 1 апреля.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.