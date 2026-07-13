Глава профсоюзов назвал забастовки в России крайней мерой
В ряде отраслей — например на транспорте и в обороне — забастовки вообще запрещены законом.
Председатель федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в интервью «Российской газете» заявил, что забастовки на предприятиях хоть и случаются, но остаются крайней мерой. По его словам, работники идут на такой шаг только тогда, когда все переговоры зашли в тупик и конфликт с руководством не удаётся урегулировать никакими другими способами.
Черногаев напомнил, что в ряде отраслей — например на транспорте и в обороне — забастовки вообще запрещены законом. А там, где они происходят, это скорее точечные истории, вызванные отказом руководства решать накопившиеся вопросы или планами по закрытию производства.
Ранее мы писали, что Татарстан намерен штрафовать предприятия за нетрудоустройство инвалидов. Речь идет о наказании за отказ людям с ОВЗ в приеме на работу, когда для них законом предусмотрена квота.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.
По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.
Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.
После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.