В ряде отраслей — например на транспорте и в обороне — забастовки вообще запрещены законом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев в интервью «Российской газете» заявил, что забастовки на предприятиях хоть и случаются, но остаются крайней мерой. По его словам, работники идут на такой шаг только тогда, когда все переговоры зашли в тупик и конфликт с руководством не удаётся урегулировать никакими другими способами.

Черногаев напомнил, что в ряде отраслей — например на транспорте и в обороне — забастовки вообще запрещены законом. А там, где они происходят, это скорее точечные истории, вызванные отказом руководства решать накопившиеся вопросы или планами по закрытию производства.

Ранее мы писали, что Татарстан намерен штрафовать предприятия за нетрудоустройство инвалидов. Речь идет о наказании за отказ людям с ОВЗ в приеме на работу, когда для них законом предусмотрена квота.

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