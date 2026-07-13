Общество
13 июля 12:33
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«Вечерняя Казань»

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Обычной семье из Татарстана нужно не менее 5 лет, чтобы накопить на свое жилье

Речь идет о покупке собственной квартиры в 60 «квадратов» стоимостью 7,8 миллиона рублей.

Обычной семье из Татарстана нужно не менее 5 лет, чтобы накопить на свое жилье

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Республика заняла 40-е место по доступности жилья среди семей — родители с одним ребенком смогут накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров за 4,8 года. Стоимость такой недвижимости оценивается в 7,8 миллиона рублей, следует из исследования РИА Новости.

Еще год назад на накопление необходимой суммы потребовалось бы меньше времени, а именно 4,4 года. За 12 месяцев этот показатель увеличился на 0,4. Лидером рейтинга стала Мурманская область — там копить придется всего 2,1 года, а квартира обойдется в 4,9 миллиона. Примерно с такими же результатами второе и третье место заняли Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

Тяжелее всего придется жителям Дагестана, Севастополя и Крыма. Срок накопления там варьируется от 12,1 до 13,5 года и за последние 12 месяцев значительно увеличился. Стоимость 60 «квадратов» в этих регионах — от 5,6 до 10,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Казань вошла в антирейтинг по доступности недвижимости. Жителям придется отложить 18 своих зарплат, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке.

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