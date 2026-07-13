Общество
13 июля 12:52
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«Вечерняя Казань»

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Онищенко предложил поднять возраст молодёжи до 40 лет

Академик считает, что люди дольше остаются активными и могут считаться молодыми.

Онищенко предложил поднять возраст молодёжи до 40 лет

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Академик РАН и зампрезидента российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой поднять возрастную планку молодёжи до 40 лет. В интервью РИА Новости он объяснил, что сейчас состояние здоровья позволяет людям дольше сохранять и умственную, и физическую активность, а значит, и работоспособность.

«В 40 лет ещё семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять», — сказал Онищенко.

Он также напомнил, что ранее тему поднимал глава Минздрава Михаил Мурашко, и добавил, что полностью с ним согласен.

Ранее мы писали, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала оптимальный для молодежи возраст.

Политик предложила молодым подискутировать на эту тему.

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