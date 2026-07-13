Онищенко предложил поднять возраст молодёжи до 40 лет
Академик считает, что люди дольше остаются активными и могут считаться молодыми.
Академик РАН и зампрезидента российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой поднять возрастную планку молодёжи до 40 лет. В интервью РИА Новости он объяснил, что сейчас состояние здоровья позволяет людям дольше сохранять и умственную, и физическую активность, а значит, и работоспособность.
«В 40 лет ещё семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять», — сказал Онищенко.
Он также напомнил, что ранее тему поднимал глава Минздрава Михаил Мурашко, и добавил, что полностью с ним согласен.
Ранее мы писали, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала оптимальный для молодежи возраст.
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