Академик считает, что люди дольше остаются активными и могут считаться молодыми.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Академик РАН и зампрезидента российской академии образования Геннадий Онищенко выступил с инициативой поднять возрастную планку молодёжи до 40 лет. В интервью РИА Новости он объяснил, что сейчас состояние здоровья позволяет людям дольше сохранять и умственную, и физическую активность, а значит, и работоспособность.

«В 40 лет ещё семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять», — сказал Онищенко.

Он также напомнил, что ранее тему поднимал глава Минздрава Михаил Мурашко, и добавил, что полностью с ним согласен.

Ранее мы писали, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала оптимальный для молодежи возраст.

Политик предложила молодым подискутировать на эту тему.

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