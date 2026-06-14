Татарстан намерен штрафовать предприятия за нетрудоустройство инвалидов
Речь одет о наказании за отказ людям с ОВЗ в приеме на работу, когда для них законом предусмотрена квота.
Власти Татарстана подготовили законопроект, позволяющий штрафовать предприятия за отказ инвалидам в приеме на работу. Отмечается, что санкции будут применяться в тех случаях, когда работодатель отказывает людям с ОВЗ при наличии у себя вакансий с соответствующей квотой.
Сейчас проект проходит антикоррупционную проверку. После его принятия ожидается, что поправки коснутся Кодекса об административных правонарушениях Татарстана. В него добавят новую статью.
Власти предлагают вводить штраф в двух случаях — за отказ предприятий резервировать рабочие места под инвалидов или людей, нуждающихся в социальной поддержке, а также за отказ этой категории граждан в приеме на работу при наличии уже выделенных квот.
За нарушение должностные лица заплатят от трех до пяти тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели — от пяти до 10 тысяч рублей. Юридические лица — от 10 до 30 тысяч рублей.
Известно, что в Татарстане сегодня числится порядка 115 тысяч трудоспособных инвалидов. Из них трудоустроено порядка 34 тысяч человек. Это один из лучших результатов Поволжья.
Ранее сообщалось, что наиболее распространенными вакансиями для людей с ОВЗ являются вакансии бухгалтеров, упаковщиков и секретарей. При этом наиболее открытой сферой для инвалидов оказалась ИТ-сфера и электронная коммерция.
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