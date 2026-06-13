Еще один объект увидел американец из окна поезда, следующего из Баку в Тбилиси.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пентагон опубликовал третью порцию секретных документов, посвященных странным объектам в небе. В одном из них, в информационном отчёте ЦРУ, содержатся показания американца, рассказывающего о письме своей племянницы из Будапешта в ноябре 1956 года.

Девушка поведала родственнику, что видела НЛО, которые долго обсуждали местные жители. В документе находится также схема маршрута между Будапештом и Москвой, пишет РИАМО.

Кроме того, Пентагон представил историю американца, ехавшего на поезде из Баку в Тбилиси. По словам мужчины, он стал свидетелем того, как треугольный объект, равный по размеру истребителю, взлетел с земли и после нескольких спиралей скрылся в небе.

А летом 1973 года на советском полигоне Сары-Шаган, где проходили испытания систем ПВО и ПРО, один из сотрудников вечером увидел в небе яркий зелёный круглый объект. Он быстро расширился, и после появления вокруг круга нескольких зелёных колец всё исчезло.

Ранее мы писали, что вращение Земли начало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет. Учёные зафиксировали увеличение продолжительности дня.

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