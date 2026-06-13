Общество
13 июня 20:54
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«Вечерняя Казань»

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Пентагон обнародовал показания об НЛО между Будапештом и Москвой

Еще один объект увидел американец из окна поезда, следующего из Баку в Тбилиси.

Пентагон обнародовал показания об НЛО между Будапештом и Москвой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пентагон опубликовал третью порцию секретных документов, посвященных  странным объектам в небе.  В одном из них, в информационном отчёте ЦРУ, содержатся показания американца, рассказывающего о письме своей племянницы из Будапешта в ноябре 1956 года.  

Девушка поведала родственнику, что видела НЛО, которые долго обсуждали местные жители. В документе находится также схема маршрута между Будапештом и Москвой, пишет РИАМО.  

Кроме того, Пентагон представил историю американца, ехавшего на поезде из Баку в Тбилиси. По словам мужчины, он стал свидетелем того,  как треугольный объект, равный по размеру истребителю,  взлетел с земли и после нескольких спиралей скрылся в небе.  

А летом 1973 года на советском полигоне Сары-Шаган, где проходили испытания систем ПВО и ПРО,  один из сотрудников вечером увидел в небе яркий зелёный круглый объект. Он быстро расширился, и после появления вокруг круга нескольких зелёных колец всё исчезло.

Ранее мы писали, что вращение Земли начало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет. Учёные зафиксировали увеличение продолжительности дня.

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