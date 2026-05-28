28 мая 15:19
Вращение Земли начало замедляться самыми быстрыми темпами за 3,6 млн лет

Учёные зафиксировали увеличение продолжительности дня.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Изменение климата замедляет вращение Земли — к такому выводу пришли исследователи из Швейцарии и Австрии. Их работа была опубликована ещё в марте, но сейчас на неё обратили пристальное внимание зарубежные СМИ, назвав происходящее беспрецедентным.

Учёные изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов — бентосных фораминифер, поднятых со дна океана. По их химическому составу они вычислили, как колебался уровень моря в прошлом, а затем на основе этих данных рассчитали, как менялась скорость вращения планеты. Оказалось, что за последние 3,6 миллиона лет вращение ещё никогда не замедлялось с такой скоростью. Продолжительность дня сейчас увеличивается на 1,33 миллисекунды за столетие — кажется мизером, но с учётом задействованных сил это колоссальный показатель.

Сам процесс учёные сравнивают с фигуристом, который, вращаясь на одной ноге, вытягивает руки в стороны и замедляется. Причина — таяние полярных ледников из-за изменения климата. Талая вода с высоких широт стекает в океаны и распределяется ближе к экватору, смещая массу от полюсов. Чем дальше вода уходит от оси вращения, тем медленнее Земля совершает оборот вокруг своей оси, пишет BBC Science Focus.

