Теленок чувствует себя хорошо.

Клонированная корова Звёздочка в Краснодарском крае впервые дала потомство. Об этом в соцсетях пишет группа компаний «Прогресс агро».

У коровы родился теленок весом 39 килограмм, ее назвали Дарена. Рождение потомства в компании назвали результатом большого научного эксперимента для сохранения выдающихся генотипов высокопродуктивного скота.

Беременность у Звёздочки прошла без осложнений. Ей также не помогали в родовспоможении, что довольно редко для клонированных животных, так как многие из них бесплодны.

Сама Звёздочка родилась в марте 2024 года. Она стала генетической копией коровы, надои которой достигали 18 тонн молока за лактацию. У клонированной коровы ожидаются чуть меньшие показатели.

