21 мая 16:30
«Вечерняя Казань»

У клонированной коровы в Краснодарском крае впервые родилось потомство

Теленок чувствует себя хорошо.

Автор фото: vk.com/progress.agro

Клонированная корова Звёздочка в Краснодарском крае впервые дала потомство. Об этом в соцсетях пишет группа компаний «Прогресс агро».

У коровы родился теленок весом 39 килограмм, ее назвали Дарена. Рождение потомства в компании назвали результатом большого научного эксперимента для сохранения выдающихся генотипов высокопродуктивного скота.

Беременность у Звёздочки прошла без осложнений. Ей также не помогали в родовспоможении, что довольно редко для клонированных животных, так как многие из них бесплодны.

Сама Звёздочка родилась в марте 2024 года. Она стала генетической копией коровы, надои которой достигали 18 тонн молока за лактацию. У клонированной коровы ожидаются чуть меньшие показатели.

Ранее сообщалось, что быстрый рост численности людей на нашей планете может обернуться масштабным упадком. Специалисты предупреждают, что Земля уже давно не справляется и не может поддерживать привычный уклад жизни общества в нынешних условиях. Исследователи с помощью специальной математической формулы, показывающей изменение количества живых организмов с учетом природных ограничений, определили максимально возможную и устойчивую вместимость планеты.

