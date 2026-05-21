У клонированной коровы в Краснодарском крае впервые родилось потомство
Теленок чувствует себя хорошо.
Клонированная корова Звёздочка в Краснодарском крае впервые дала потомство. Об этом в соцсетях пишет группа компаний «Прогресс агро».
У коровы родился теленок весом 39 килограмм, ее назвали Дарена. Рождение потомства в компании назвали результатом большого научного эксперимента для сохранения выдающихся генотипов высокопродуктивного скота.
Беременность у Звёздочки прошла без осложнений. Ей также не помогали в родовспоможении, что довольно редко для клонированных животных, так как многие из них бесплодны.
Сама Звёздочка родилась в марте 2024 года. Она стала генетической копией коровы, надои которой достигали 18 тонн молока за лактацию. У клонированной коровы ожидаются чуть меньшие показатели.
Ранее сообщалось, что быстрый рост численности людей на нашей планете может обернуться масштабным упадком. Специалисты предупреждают, что Земля уже давно не справляется и не может поддерживать привычный уклад жизни общества в нынешних условиях. Исследователи с помощью специальной математической формулы, показывающей изменение количества живых организмов с учетом природных ограничений, определили максимально возможную и устойчивую вместимость планеты.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.
Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.