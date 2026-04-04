Общество
4 апреля 17:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ученые предупредили, чем угрожает перенаселение Земли

Нагрузка на природу станет критической.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Быстрый рост численности людей на нашей планете может обернуться масштабным упадком. Специалисты предупреждают, что Земля уже давно не справляется и не может поддерживать привычный уклад жизни общества в нынешних условиях, пишет «RS – Инфоканал».  

Исследователи с помощью специальной математической формулы, показывающей изменение количества живых организмов с учетом природных ограничений, определили максимально возможную и устойчивую вместимость планеты.  

Ученые считают, что максимальное число жителей придется на 2067—2076 годы — более двенадцати миллиардов человек. Безопасной отметкой являются 2,5 миллиарда. На сегодняшний день население планеты составляет более 8 миллиардов, и Земля перенаселена более чем в три раза.  

Анализируя прошлые годы, ученые выяснили, что заметный рост землян шел до середины прошлого века, затем, после Второй мировой войны, наступил переходный период. С 1962 года темпы роста численности населения пошли на снижение, а спустя десять лет потребление природных запасов превысило возможности природы по их восстановлению.  

Сейчас  люди расходует запасы такими темпами, словно в их распоряжении есть почти две такие планеты.  

«К 2070 году, если людей станет действительно 12 миллиардов, нагрузка станет критической», — уверены ученые.

