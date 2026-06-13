Максимальная температура в Казани составит 26 градусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Какой будет погода в республике в предстоящее воскресенье, 14 июня? Прогнозом поделился Гидрометцентр Татарстана.

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Днем и вечером в Татарстане ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, с грозами. Возможен даже град.

Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Прогнозируются туман и ветер, порывы которого при грозах могут достигать 15–18 метров в секунду. Ночью термометры покажут от +11 до +16 градусов. Днем до +22…+27 градусов.

В Казани ночью дождя не будет. Температура воздуха составит +14…+16 градусов. Днем и вечером синоптики обещают местами кратковременные дожди, грозу и град с порывами ветра до 15 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до +24…+26 градусов.

Ранее мы писали, в какую сумму выльется россиянам летний бюджетный отдых за рубежом. В августе даже дешевые отели поднимают цену минимум на 10%.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.