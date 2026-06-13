В какую сумму выльется россиянам летний бюджетный отдых за рубежом
В августе даже дешевые отели поднимают цену минимум на 10%.
Взрослому туристу из России придется выложить за семь-девять дней бюджетного летнего отдыха за рубежом не меньше 100-150 тысяч рублей. И порядка 80-100 тысяч – за ребенка, подсчитали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
При этом учитывались перелет и размещение в отеле три-четыре звезды, где все включено. Что касается «предельно дешевых» вариантов отдыха за рубежом, нужно учитывать, что очень низкая стоимость отеля, называющего себя пятизвездочным, обернется в будущем минималистичным сервисом, предупредили в АТОР.
Поскольку в августе даже дешевые отели увеличивают цену минимум на 10%, туроператоры рекомендуют уже в июне бронировать туры на сентябрь.
Россиянам посоветовали туры в Египет в бюджетные пятерки, которые дешевле турецких вариантов: 120-140 тысяч рублей на двоих на семь ночей. Из азиатских направлений дешевле всего нынешним летом Китай - остров Хайнань. Здесь пятерки в июне на восемь ночей с трехразовым питанием и перелетом обойдутся в сумму от 180 тысяч рублей на двоих.
За отдых в Таиланде придется отдать больше: размещение в пятизвездочном отеле - от 150 тысяч рублей. Что касается Вьетнама, стоимость туров в отели две-три звезды с завтраками на восемь ночей составит 160- 200 тысяч рублей на двоих, пишет РИА Новости.
Ранее мы писали, что россиянам грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз некоторых лекарств из Азии. Дигидрокодеин вызывает быструю зависимость, а его ввоз считается контрабандой наркотиков.
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