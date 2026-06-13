Общество
13 июня 12:50
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз некоторых лекарств из Азии

Дигидрокодеин вызывает быструю зависимость, а его ввоз считается контрабандой наркотиков.

Россиянам грозит до 20 лет тюрьмы за ввоз некоторых лекарств из Азии

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России возбуждено уголовное дело против женщины, которая попыталась ввезти из Китая противовоспалительный порошок. Как пишут «Известия», в картонных коробках она везла 132 пакетика общим весом 127 граммов, не указав их в декларации. Экспертиза показала, что препарат содержит дигидрокодеин — вещество, которое в РФ отнесено к наркотическим анальгетикам наравне с кодеином и морфином. Его оборот строго запрещён.

Теперь женщине грозит до 20 лет лишения свободы по статье о контрабанде наркотиков. Это не единичный случай. По данным издания, на Сахалине транспортная полиция и пограничники регулярно изымают этот же препарат у моряков, которые привозят его из рейсов. За последние месяцы в суды ушло несколько аналогичных дел.

Юрист Екатерина Краснова пояснила: ввоз таких лекарств без предварительного согласования с Минздравом и врачебной комиссией считается контрабандой. Врачи предупреждают, что дигидрокодеин быстро вызывает зависимость с тяжёлым синдромом отмены — болью, бессонницей, тревогой и непреодолимым влечением к препарату.

Ранее мы писали, что «Оземпик» покорил российские больницы: массово скупаются аналоги. Только за первый квартал медучреждения закупились препаратами на 2,2 миллиарда рублей.

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