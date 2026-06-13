Вечером и ночью здесь не стоит гулять по малолюдным улицам и в незнакомых районах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В посольстве России поделились, чем опасны путешествия в Чили. В этой стране в нынешнем году выросло число ограблений туристов.

- Отмечаем, что Чили, в частности Сантьяго, остается направлением, где стоит проявлять повышенную осторожность: в последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации. Рекомендуется не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Вечером и ночью стоит избегать малолюдных улиц и незнакомых районов, даже если днем они кажутся безопасными, — цитируют «Известия» дипломатов.

В посольстве напомнили, что нужно уважать нормы и правила страны пребывания. В противном случае туристов заставят покинуть ее территорию. Что и случилось с тремя россиянами, которых в феврале 2026 года задержали в Чили и выдворили из страны за нарушение местного природоохранного законодательства.

Ранее посольство Кипра объявило о прекращении приема заявлений через визовые центры. Документы нужно будет подавать в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре.

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