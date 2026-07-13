Россиянам объяснили, можно ли брать детей с собой на работу
Например, строгий запрет на пребывание посторонних действует на складах с продуктами питания.
В большинстве компаний и организаций не запрещено приводить с собой ребенка на рабочее место, однако руководство может при необходимости самостоятельно ввести такое правило. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.
Например, среди профессиональных сфер подобный запрет наложен на пребывание посторонних в местах хранения продуктов питания. Если работодатель примет соответствующее решение, сотрудникам придется отказаться от присутствия ребенка в офисе, пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что только 36 процентов казанцев приступают к своим обязанностям через 5-10 минут после прихода на рабочее место. Еще 28 процентов включаются в процесс практически мгновенно. Каждый пятый житель дает себе отдохнуть от 10 до 30 минут, а шесть процентов — до часа. Быстрее всего приступают к обязанностям работники с зарплатой от 150 тысяч рублей.
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