Общество
13 июля 11:17
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Россиянам объяснили, можно ли брать детей с собой на работу

Например, строгий запрет на пребывание посторонних действует на складах с продуктами питания.

Россиянам объяснили, можно ли брать детей с собой на работу

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В большинстве компаний и организаций не запрещено приводить с собой ребенка на рабочее место, однако руководство может при необходимости самостоятельно ввести такое правило. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя юридической практики в SuperJob Александра Южалина.

Например, среди профессиональных сфер подобный запрет наложен на пребывание посторонних в местах хранения продуктов питания. Если работодатель примет соответствующее решение, сотрудникам придется отказаться от присутствия ребенка в офисе, пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что только 36 процентов казанцев приступают к своим обязанностям через 5-10 минут после прихода на рабочее место. Еще 28 процентов включаются в процесс практически мгновенно. Каждый пятый житель дает себе отдохнуть от 10 до 30 минут, а шесть процентов — до часа. Быстрее всего приступают к обязанностям работники с зарплатой от 150 тысяч рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.