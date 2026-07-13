Общество
13 июля 10:44
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

В библиотеках Казани начали бесплатно предоставлять площадки для мероприятий

Казанцев ждут на самые разные события - от камерных квартирников до встреч с интересными людьми.

В библиотеках Казани начали бесплатно предоставлять площадки для мероприятий

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Казанские библиотеки открывают свои пространства для образовательных, культурных и творческих проектов. Анонсировала возможность на еженедельном совещании начальник управления культуры городского исполкома Алия Загидуллина.

По словам Загидуллиной, бронирование пространств открывает дополнительные возможности для горожан. В библиотеках можно проводить самые разные события – от камерных квартирников и творческих мастер-классов до встреч с интересными людьми.

Сейчас доступны три пространства. Библиотека № 13 «Сандугач» (находится на Мавлютова, 17б) подходит для лекций, мастер-классов, поэтических вечеров и семейных программ. Библиотека № 26 (Клары Цеткин, 11) подходит для встреч книжных клубов, квартирников, мероприятий на открытом воздухе. Также провести мероприятие возможно в библиотека №27 «Гаилә» (Баруди, 25а) — здесь доступны мультимедийные форматы и студия звукозаписи.

Бронирование по электронной почте: cbs-kazan@yandex.ru или по телефонам: +7 (843) 238-69-96, +7 (843) 236-42-93.

Ранее сообщалось, что в восьми парках и скверах Казани появились уличные библиотеки. Книги можно брать бесплатно, но просят возвращать или приносить свои взамен.

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