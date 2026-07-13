Каждое лето жители вынуждены сидеть в салонах душных автобусов, троллейбусов и трамваев. Более того – даже в самую жару водители держат печки горячими. Зачем они так поступают с нами?

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Этим летом погода в Казани не радует стабильностью: в городе то очень жарко, то уж очень дождливо. Традиционно с приходом летних дней жители начали жаловаться на духоту в маршрутках — в них не работают кондиционеры, а печки продолжают накаляться даже в +30 за окном. Казанцам приходится оснащаться карманными вентиляторами, веерами и водой и просто терпеть путь до работы. Почему это происходит, и стоит ли бояться, что ситуация с топливом повлияет на работу кондиционеров?

А в казанских маршрутках вообще есть кондиционеры?

Из общественного транспорта я признаю только метро — там всегда прохладно, не пробок, а составы практически никогда не ломаются. Риск опоздать снижается в разы. Но сегодня настал тот день, когда до пункта моего назначения просто не добраться под землей. В подъехавшем автобусе очень тепло, и единственным спасением становятся только приоткрытые окна. Наконец, женщина впереди захлопывает окно - мы остаемся изнывать от жары. Мой попутчик Владимир радостно соглашается прокомментировать казанский транспорт. По его мнению, «краснобусы» в Казани - «какой-то кошмар».

- Я понимаю, что наша техника старая. Но это не дает им право издеваться над жителями, - возмущается Владимир.

Подошедший кондуктор ненадолго задумывается, а затем отвечает: «Ну, это же техника, брат». Летом жарко не только в казанских маршрутках, жалобы на транспорт можно найти и в Нижнем Новгороде, и в Чите, и даже в Москве. Но вернемся в Казань. В городе всего 603 автобуса - кондиционерами оснащены 157 из них. Как рассказали «Вечерней Казани» в комитете по транспорту казанского исполкома, автобусы с кондиционерами распределены по разным маршрутам – среди них № 6, 33, 35, 35а, 43, 55, 84 и другие.

- Отметим, что подвижной состав работает в интенсивном режиме – с 4 утра до 23:00 без длительных перерывов, поэтому агрегаты испытывают предельные нагрузки; чтобы не срывать выпуск на линию, ремонт оборудования возможен только в ночное время, - добавили в мэрии.

Кстати, бояться, что даже имеющиеся кондиционеры перестанут включать из-за экономии топлива, не стоит — экономить просто не на чем, все такие автобусы работают на газе, а не на солярке.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Мы регулярно мониторим обращения горожан. Если автобус оборудован кондиционером, то он включен. К сожалению, в ходе объективных причин (открытие/закрытие дверей на остановках, открытие пассажирами форточек) оперативно сформировать прохладную температуру в салоне не всегда возможно, - дополнили в комитете.

При этом, уверяют они, случаев, когда водители отказываются включать исправный кондиционер по требованию пассажиров, не было. Если же такие случаи выявят, к водителям будут применены «меры дисциплинарного воздействия».

Но есть и другой парадокс: часто летом в автобусах продолжает работать печка. Дело в том, что так водители защищают двигатель - чтобы он не перегревался в жару, водители направляют горячую охлаждающую жидкость через салонные печки. Подробнее технологию объяснил водитель троллейбуса, пожелавший остаться анонимным.

- В автобусах с водяным охлаждением через салон проходит вся магистраль антифриза. Летом, чтобы двигатель не закипел, водители открывают кран печки, но вентилятор не включают — воздух не дует, просто горячая жидкость идёт по кругу и греет салон, — пояснил водитель.

В автобусах станет прохладно - когда-нибудь

Количество автобусов с кондиционерами будут расти, пообещали в мэрии. Однако

назвать конкретный плановый год, когда доля автобусов без кондиционеров будет сведена к нулю, чиновники пока не смогли. Обновление парка происходит поэтапно - нужны деньги, а также завершение срока эксплуатации действующего транспорта. Транспортные предприятия заинтересованы поддерживать комфортную температуру в автобусах - от этого зависит здоровье пассажиров и состояние экипажа, который проводит в салоне целый день.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- Приоритет при новых закупках, безусловно, отдаётся автобусам с системами климат-контроля. Аналогичный подход действует и в отношении электротранспорта, - уточнили в администрации города.



Сейчас кондиционеры установлены на 64 новых троллейбусах модели МАЗ 303. Обещают, что в дальнейшем при обновлении трамвайного и троллейбусного парка приоритет также будет отдаваться машинам с климат-контролем. При этом модернизация старых вагонов и кузовов для установки кондиционеров не предусмотрена заводами-изготовителями, поэтому охлаждение воздуха появится только в новых составах по мере их приобретения.

Пока необорудованные охладителями автобусы вентилируется альтернативными средствами: часто водители ездят с открытой дверью. А конструкцией предусмотрены люки и форточки. В комитете отметили, что стараются создать максимально комфортные условия для пассажиров, и пообещали продолжить работу с системами климат-контроля «в рамках всех имеющихся возможностей».