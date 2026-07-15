Общество
15 июля 15:18
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«Вечерняя Казань»

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Россиянам хотят предложить долгосрочную аренду жилья со льготной ставкой

Законопроект готовят в Госдуме.

Россиянам хотят предложить долгосрочную аренду жилья со льготной ставкой

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что депутаты работают над законопроектом по долгосрочной наследуемой аренде жилья со ставкой ниже рыночной. Это может стать альтернативой ипотеке, цитирует его слова ТАСС.

Закон в первую очередь будет ориентирован на многодетные семьи и россиян с невысоким доходом, которые не могут взять в ипотеку квартиру. Разницу с рыночной арендой будет субсидировать регион или муниципалитет. С арендодателем будет заключаться договор на неограниченный срок, который будет передаваться по наследству. Кроме того на весь срок аренды сделают временную прописку с упрощенным продлением, чтобы дети могли посещать учебные заведения, а взрослые прикрепляться к поликлиникам.

Однако инвесторы пока не поддерживают такие проекты из-за слишком долгого срока окупаемости, отсутствия понятных правил и соответствующего законодательства. Специально для них подготовят мощный стимул: налоговые льготы на период строительства и на десять лет после ввода дома в эксплуатацию. Это и обнуление земельного налога, налога на имущество, НДС, а также налога на доход от сдачи помещений. Меры помогут привлечь частный капитал в отрасль.

Для государства в этом тоже есть плюсы, например, развитие рынка долгосрочной аренды поможет привлечь миллиарды частных инвестиций, создаст новые рабочие места, загрузит стройкомплекс и позволит удержать молодежь и востребованных специалистов в регионах.

Ранее сообщалось, что срок льготной ипотеки в России сократят до 15 лет. После завершения льготного периода ставку будут высчитывать как «ключевая ставка плюс 2 п.п.» для покупки жилья.

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