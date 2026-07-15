В Татарстане построили ферму на 6,4 тысячи голов скота
Предприятие специализируется на выращивании молодняка молочных пород.
В Мензелинском районе республики закончено возведение фермы, рассчитанной на 6,4 тысячи голов крупного рогатого скота. Там планируют выращивать молодняк молочных пород. Госстройнадзор выдал заключение о соответствии проекту, сообщает пресс-служба ведомства.
Новая ферма расположилась в Коноваловском сельском поселении. Ее начали строить в 2023 году, общая площадь составила 82 тысячи квадратных метров. На территории расположились 11 телятников, 10 переходных галерей, два сенохранилища, станция сепарации, резервуар для воды, насосная конструкция, площадка переработки продуктов животноводства и другие необходимые сети и сооружения.
Застройщиком и техзаказчиком выступило ООО «Камский Бекон», генеральным проектировщиком — ИП Власенко Дмитрий Александрович.
«Создание условий устойчивого роста производства в животноводческой отрасли – одна из главных задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», — добавили в Госстройнадзоре.
Ранее сообщалось, что в сфере сельского хозяйства Татарстана резко выросла предлагаемая зарплата. Средний доход составил 119,6 тысячи рублей, увеличившись на 14,8 процента.
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