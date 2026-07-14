Общество
14 июля 16:00
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«Вечерняя Казань»

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В Татарстане резко выросли зарплаты в добывающей отрасли и сельском хозяйстве

Также быстрый рост дохода наблюдается в сфере продаж и фитнеса.

В Татарстане резко выросли зарплаты в добывающей отрасли и сельском хозяйстве

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

С января текущего года наибольший рост оплаты труда зафиксировали в сфере добычи сырья — там доход поднялся на 15,7 процента. Теперь сотрудникам предлагают до 114,1 тысячи рублей в месяц. Следом идет сельское хозяйство, где медианная предполагаемая зарплата составила 119,6 тысячи рублей, увеличившись на 14,8 процента. На третьем месте по росту доходов оказалась розничная торговля, где кандидатам обещают платить на 14,6 процента больше, а именно 60 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики hh.ru в результате подсчетов.

В топ-5 сфер с быстрорастущим доходом также вошли продажи и клиентский сервис (+11,4 процента, до 80 тысяч рублей) фитнес и услуги красоты (+10,8 процента, до 82,9 тысячи рублей). Среди массовых специальностей доход поднялся у кладовщиков и приемщиков товара (с 74,2 тысячи до 120,7 тысячи рублей), машинистов (+58 процентов, до 179,2 тысячи), слесарей и сантехников (+24,1 процента, до 99,3 тысячи рублей), а также медиков (+19,1 процента, до 119,1 тысячи рублей).

При этом, как отмечают эксперты, темпы роста не всегда совпадают с общим уровнем дохода. Например, несмотря на положительную динамику оплаты труда кладовщиков, самые высокие зарплаты среди массовых профессий получают сварщики — 284,4 тысячи рублей.


Ранее сообщалось, что в июне в Татарстане наблюдался рост спроса на ряд специалистов. На 10 процентов чаще компании начали искать сотрудников в сфере образования, науки, транспорта и логистики. Самую высокую зарплату среди востребованных работников предлагают аграриям.

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