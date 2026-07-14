Общество
14 июля 16:19
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«Вечерняя Казань»

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В России намерены законодательно закрепить термин «травля» среди детей

Инициатива стала необходимой из-за увеличивающегося числа таких случаев в школах и других учебных заведениях.

В России намерены законодательно закрепить термин «травля» среди детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Понятие травли предложили зафиксировать на законодательном уровне в России. Инициатором изменений стала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе в 2025 году.

Термин должен учитывать всех возможных участников процесса, считает детский омбудсмен. Также предлагается создать систему сбора и анализа единой госстатистики по зафиксированным случаям травли в учебных заведениях. В отчете по итогам года указано, что за прошлый год количество подобных обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка значительно увеличилось.

Ранее сообщалось, что около 25 процентов молодых людей сталкивается в школе с буллингом. Каждый пятый признался, что с такие трудности испытывают их дети или ближайшее окружение.

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