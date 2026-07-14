В России намерены законодательно закрепить термин «травля» среди детей
Инициатива стала необходимой из-за увеличивающегося числа таких случаев в школах и других учебных заведениях.
Понятие травли предложили зафиксировать на законодательном уровне в России. Инициатором изменений стала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе в 2025 году.
Термин должен учитывать всех возможных участников процесса, считает детский омбудсмен. Также предлагается создать систему сбора и анализа единой госстатистики по зафиксированным случаям травли в учебных заведениях. В отчете по итогам года указано, что за прошлый год количество подобных обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка значительно увеличилось.
Ранее сообщалось, что около 25 процентов молодых людей сталкивается в школе с буллингом. Каждый пятый признался, что с такие трудности испытывают их дети или ближайшее окружение.
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