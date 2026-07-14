Общество
14 июля 16:35
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«Вечерняя Казань»

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Три категории пожилых россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

Увеличение выплат произойдет автоматически и без заявлений.

Три категории пожилых россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Традиционно с 1 августа Соцфонд пересчитает страховую часть выплат работающих пожилых людей, оформивших трудовой или гражданско-правовой договор. Максимальная надбавка составит три пенсионных балла, даже если заработано было больше. В 2026 году один коэффициент равен 156,76 рубля, поэтому лимит увеличения составит 470,28 рубля. Изменение размера выплат происходит автоматически, сообщает РБК.

С начала следующего месяца также будет проводиться беззаявительный перерасчет накопительных пенсий. Это коснется пожилых россиян, чьи накопления находятся в управлении Соцфонда — прибавка составит 17,3 процента. Кроме того, на 19,3 процента увеличат пенсию тем, кто направил на нее материнский капитал или самостоятельно вносил отчисления.

Традиционно в августе прибавку получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. Им начнет приходить двойная фиксированная выплата в 19 169,38 рубля, однако коснется это только получающих страховую пенсию. Такая же сумма предназначена и для жителей, оформивших первую группу инвалидности в июле.

Ранее сообщалось, что перерасчет пенсии по 60 месяцам работы может привести к ее уменьшению. Перед подачей документов рекомендуется внимательно проверить все бумаги и обязательно проконсультироваться в отделении Социального фонда.

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