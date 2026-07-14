Билеты на некоторые поезда на юг стали временно недоступны
Причина — ремонт инфраструктуры.
РЖД временно приостановил продажу билетов на поезда, следующие на юг. Мера действует до 30 сентября. Это связано с ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, сообщили в пресс-службе компании, пишет «Российская газета».
Изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажу билетов намерены восстановить в течение недели после корректировки графика движения.
Ранее сообщалось, что поезда в Крым начали ходить только до Керчи, дальше — на автобусах. Движение на участке Крымской железной дороги временно закрыто.
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