Причина — ремонт инфраструктуры.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

РЖД временно приостановил продажу билетов на поезда, следующие на юг. Мера действует до 30 сентября. Это связано с ремонтом инфраструктуры и корректировкой расписания, сообщили в пресс-службе компании, пишет «Российская газета».

Изменения затронут в том числе некоторые поезда, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. Продажу билетов намерены восстановить в течение недели после корректировки графика движения.

Ранее сообщалось, что поезда в Крым начали ходить только до Керчи, дальше — на автобусах. Движение на участке Крымской железной дороги временно закрыто.

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