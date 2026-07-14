Общество
14 июля 15:41
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Большинство казанцев оплачивают ЖКУ, налоги и штрафы онлайн

Ни один из жителей не беспокоится из-за сбора данных государством о платежах.

Большинство казанцев оплачивают ЖКУ, налоги и штрафы онлайн

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 77 процентов жителей полностью оплачивают ЖКУ, налоги и штрафы онлайн. Для этого они используют банковские приложения, СБП или Госуслуги. И ни один из участников опроса не беспокоится из-за сбора данных государством о платежах. Такое исследование провели в ГК ОТР и «Сравни».

Среди основных опасений — мошенничество, технические сбои и сложность с исправлением ошибок. Но в основном пользователи воспринимают государственные цифровые сервисы как привычный и легитимный канал для обязательных платежей, оценивают их прежде всего с точки зрения надежности и удобства.

Кроме того оказалось, что казанцы прагматично понимают цифровую зрелость региона. Для половины респондентов она прежде всего означает бытовое удобство — возможность в несколько кликов оплатить коммунальные услуги, штрафы и другие обязательные платежи с телефона без бумажных квитанций. 16 процентов связывают цифровую зрелость с более слаженным взаимодействием городских служб. И столько же человек воспринимают ее через призму рисков или сохраняющегося цифрового разрыва между удобными государственными сервисами и более сложными финансовыми продуктами.

По словам руководителя направления финансового консалтинга ГК ОТР Ольги Волевой, опрос показал, что люди хотят максимальной простоты не только когда система работает, но и когда сбоит. Поэтому нужно давать понятный сценарий действий при сбое или ошибке, а также возможность проверить платеж, вернуть деньги и при необходимости воспользоваться офлайн-альтернативой.

Ранее сообщалось, что татарстанцы смогут проверить реальные выплаты страховой компании онлайн. Обновлять данный список хотят ежеквартально, а также распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.