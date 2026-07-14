Ни один из жителей не беспокоится из-за сбора данных государством о платежах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 77 процентов жителей полностью оплачивают ЖКУ, налоги и штрафы онлайн. Для этого они используют банковские приложения, СБП или Госуслуги. И ни один из участников опроса не беспокоится из-за сбора данных государством о платежах. Такое исследование провели в ГК ОТР и «Сравни».

Среди основных опасений — мошенничество, технические сбои и сложность с исправлением ошибок. Но в основном пользователи воспринимают государственные цифровые сервисы как привычный и легитимный канал для обязательных платежей, оценивают их прежде всего с точки зрения надежности и удобства.

Кроме того оказалось, что казанцы прагматично понимают цифровую зрелость региона. Для половины респондентов она прежде всего означает бытовое удобство — возможность в несколько кликов оплатить коммунальные услуги, штрафы и другие обязательные платежи с телефона без бумажных квитанций. 16 процентов связывают цифровую зрелость с более слаженным взаимодействием городских служб. И столько же человек воспринимают ее через призму рисков или сохраняющегося цифрового разрыва между удобными государственными сервисами и более сложными финансовыми продуктами.

По словам руководителя направления финансового консалтинга ГК ОТР Ольги Волевой, опрос показал, что люди хотят максимальной простоты не только когда система работает, но и когда сбоит. Поэтому нужно давать понятный сценарий действий при сбое или ошибке, а также возможность проверить платеж, вернуть деньги и при необходимости воспользоваться офлайн-альтернативой.

Ранее сообщалось, что татарстанцы смогут проверить реальные выплаты страховой компании онлайн. Обновлять данный список хотят ежеквартально, а также распространить аналогичный подход и на другие виды страхования.

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